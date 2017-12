Bolsas nos EUA caem e prejudicam Bovespa As bolsas de Nova Iorque registraram queda hoje. Na Nasdaq - bolsa norte-americana que mede a valorização das ações de empresas do setor de tecnologia - a queda foi de 3,23%. Analistas afirmam que o recuo foi motivado pelo grande volume de investidores que estariam vendendo suas ações, depois do anúncio de redução das expectativas de lucros das empresas Computer Associates e BMC Softwares. O Dow Jones - índice que mede a valorização das ações das empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 0,73%. As incertezas sobre o preço do petróleo continuam afetando o humor dos investidores. Hoje, o preço do barril do petróleo passou o dia em queda. Na última apuração realizada pelo Broadcast - serviço de notícias em tempo real da Agência Estado - o preço dos contratos futuros, com vencimento em agosto, estavam em queda de US$ 1,88, cotados a US$ 30,62. Porém, existem muitas discussões entre os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre o aumento da produção do óleo (veja mais informações no link abaixo). Como não há um acordo comum sobre isso, as oscilações podem continuar, o que traz insegurança aos investidores. No caso do mercado acionário, a expectativa dos investidores está relacionada ao desaquecimento da economia norte-americana e, nesse sentido, o preço do petróleo tem papel fundamental. Caso haja uma nova elevação no preço óleo, o banco central norte-americano (FED) pode voltar a subir os juros nos Estados Unidos, para evitar pressões inflacionárias. Com isso, o investidor que compra papéis em bolsa tende a migrar para os investimentos em juros prefixados, pois pagam taxas atraentes e não apresentam risco. Bovespa fecha em queda de 0,84% Os resultados negativos do mercado norte-americano afetaram o desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que fechou em queda de 0,84%. Até o final da manhã, a Bolsa resistiu e registrou alta de 0,34% na primeira parte do pregão. E veja ainda hoje mais informações sobre o dia no mercado financeiro.