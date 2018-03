Bolsas nos EUA fecham em alta e petróleo sobe As bolsas norte-americanas encerraram o dia em alta. O índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou em alta de 0,40%. A Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - subiu 0,47%. O preço do petróleo subiu nesta quinta-feira. Em Nova York, o barril do petróleo voltou para o patamar de US$ 38. Em Londres, os contratos com vencimento em julho do petróleo tipo brent ficou em US$ 35,74. O mercado em Nova York fecha amanhã, em sinal de luto pelo recente falecimento do ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan.