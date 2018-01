Bolsas nos EUA têm abertura burocrática O início da sessão dos mercados acionários norte-americanos será apenas burocrático, já que poucos investidores devem ter coragem para realizar movimentos relevantes antes da divulgação da decisão sobre a taxa de juro nos EUA, às 17h15 (de Brasília). Como as Bolsas dos EUA só fecham às 19h (de Brasília), haverá uma hora e quarenta e cinco minutos para que o mercado reaja às decisões. O índice Dow Jones começou a 4ªF em alta de 0,05% e o Nasdaq com leve elevação de 0,04%. Apesar dos dados mostrando queda acentuada da confiança do consumidor e esfriamento da economia no quarto trimestre de 2000, a maioria dos observadores aposta em queda de 50 pontos-básicos dos Fed Funds, mas cerca de 20% a 30% dos analistas acreditam que há espaço e necessidade de uma redução de 75 pontos-básicos. Nesta manhã, o Departamento do Comércio informou que o PIB cresceu 1,4% no último trimestre de 2000, em um ritmo inferior às estimativas médias de expansão de 1,9%. Os indicadores futuros passaram a manhã de lado. As informações são da agência Dow Jones.