Bolsas: novos horários a partir de hoje Com o início do horário de verão, programado para o próximo final de semana, a partir de segunda-feira, dia 15, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e Sociedade Operadora do Mercado de Ativos (SOMA), terão novos horários de negociação: Bovespa Pregão eletrônico das 11h às 18h, com período de pré abertura das 10h45 às 11hs. Pregão viva-voz das 11hs às 17h45, com intervalo entre 13h30 e 14h30 BM&F Pregão Eletrônico das 11h às 18h, com intervalo entre 13h30 e 14h30 SOMA After-Hours das 18h15 às 19h das 10h as 18h