Bolsas: perdas do ano batem em 16% A Bolsa de Valores de São Paulo continua sem motivação própria. Ações baratas, economia em recuperação, inflação em queda, mas as boas notícias não impedem a Bolsa paulista de continuar acompanhando as oscilações das bolsas norte-americanas. O investidor que pensa em entrar comprando ações deve tomar muito cuidado. Os papéis precisam ser selecionados entre empresas que tenham expectativa de bom retorno, e que ofereçam outras seguranças, como liquidez (facilidade de negociação), porque o mercado continua sujeito a fortes perdas. E apenas recursos que não farão falta no longo prazo devem ir para esta aplicação de risco. No ano, o preço das principais ações da Bovespa tiveram um recuo de 16,18%. É um número que acompanha muito de perto a queda da Nasdaq, bolsa eletrônica que reúne papéis de empresas de tecnologia e informática, de 16,7%. Outro número importante para mostrar as perdas das ações é a comparação dos preços hoje com os preços de março, quando o mercado acionário nos Estados Unidos e no Brasil estavam no pico máximo do ano. No caso da Nasdaq, as perdas acumuladas desde 10 de março, máxima deste ano, são de 32,85%. No caso da Bovespa, as perdas em relação a 27 de março, data do ponto de máxima deste ano, somam 24,4%. Analistas não arriscam prever fim das perdas Estes números mostram com clareza o nível de risco que o investidor está enfrentando este ano. O pior é que os analistas ainda não conseguem ver um horizonte para o fim das perdas. De forma que o investidor que pensa comprar ações deve pensar se realmente suporta novas perdas, ou se tende a vender os papéis nesta situação. Somente deve comprar ações quem suportar estas perdas. Os juros em alta nos Estados Unidos e o consenso de que muitas empresas de tecnologia e informática foram avaliadas muito acima do que realmente valem são motivos de preocupação para os mercados acionários de todo o mundo. Na semana passada, a falência de uma grande empresa da Internet, a Boo.com, loja on line de roupas esportivas, não deixa de ser um alerta de que não basta ter nome nem tamanho para sobreviver na selva da nova economia. E na hora da confusão, é como em qualquer tumulto. Ações de boas empresas acabam sendo vendidas com preços baixos quando o investidor teme prejuízos.