Bolsas procuram nova vedete O mercado está procurando qual ação vai poder substituir o recibo da Telebrás, agora que este papel sai do Índice Bovespa. Até o momento, o recibo respondia por cerca de 40% do valor do índice. Não se espera que outro papel tenha sozinho a importância de Telebrás. Mas, sem dúvida, uma ação deve se tornar a principal vedete do mercado. As principais candidatas, segundo analistas ouvidos pela repórter Sophia Liberali, são Petrobras e Globo Cabo. Empresas do setor de telecomunicações também são lembradas. Telesp teria todas as chances, mas estes papéis tendem a perder liquidez (facilidade de compra e venda). Isso porque a controladora da empresa, a Telefónica da Espanha, planeja trocar as ações da Telesp por suas próprias ações, que passariam a ser negociadas no mercado brasileiro na forma de recibos - Brazilian Depositary Receipts (BDRs). O gerente-executivo da Administração de Portfólio, Roberto Wainstok, aposta na Petrobras, porque é uma companhia que tem faturamento, resultado e mercado relevantes. O volume de negócios da Globo Cabo também impressiona, mas Wainstok, mais conservador, diz que a aposta nesta empresa está baseada na expectativa de crescimento da Internet. Ou seja: ainda não haveria fundamentos muito fortes. Posição diferente tem o diretor de renda variável do BankBoston Asset Management, Julio Ziegelmann. Para ele, a Globocabo já é uma empresa de primeira linha. Seu sistema de acesso rápido à Internet, o Vírtua, mostra grande potencial, com 4 mil assinantes por mês. Serviço similar da Telefônica, o Speed, tem 2 mil assinantes. Porém, o Vírtua está limitado hoje a São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto o sistema via telefone tem maior alcance, pondera o diretor. O diretor de renda variável do HSBC Asset Management, Jorge Misumi, também aposta na Petrobras. Ele lembra que a empresa está ganhando eficiência e planeja lançamento de American Depositary Receipts (ADRs) no mercado norte-americano, o que lhe deve conferir mais transparência. A empresa também deve conseguir maior liquidez se o governo concretizar a esperada venda do lote de ações ordinárias que excedem o controle da União. No setor de telecomunicações, o analista Luiz Mann, da Fleming Graphus, aponta três fortes concorrentes ao posto de ação de primeira linha: Telemar, Embratel e Tele Centro Sul. Segundo Mann, o mercado da Telemar, que abrange uma região com 17 milhões de domicílios e 10 milhões de terminais, garante um crescimento potencial significativo à empresa. A empresa ainda detém participação de 23% no portal IG. Esse também é um atrativo a mais para a compra das ações da Tele Centro Sul, aponta Mann. No caso da Embratel, o setor de transmissão de dados é o ponto mais atraente.