Bolsas reagem imediatamente ao corte de juros Imediatamente após a divulgação do corte da taxa de juros básica norte-americana em 0,50 ponto porcentual, o índice Nasdaq ampliava alta para 1,18%, variação máxima do dia. Minutos depois, no entanto, o pregão eletrônico dos Estados Unidos diminuía os ganhos para 0,55%. O Dow Jones, que esteve no terreno positivo na maior parte do dia também recuou, contabilizando uma queda de 0,05%. Na bolsa paulista, o Ibovespa reduzia alta de 0,97% para 0,80% após o anúncio da decisão do federal Reserve.