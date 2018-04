Bolsas realizam lucros e recuam

Uma realização de lucros fez as Bolsas norte-americanas e a Bovespa caírem, ontem, com exceção do Nasdaq. O principal estímulo às vendas de ações foi a queda acima do esperado do índice de confiança do consumidor nos EUA em julho. No início do dia, o Deutsche Bank anunciou lucro líquido maior do que o previsto para o 2º trimestre, porém, registrou forte elevação das provisões para empréstimos ruins, o que também serviu de pretexto para as ofertas de papéis. Os índices Dow Jones e S&P500 interromperam ganhos superiores a 11% e a Bovespa uma valorização de 10,82% acumulados desde o fim dos pregões em 10/7 até a última 2ª feira. O Dow Jones e o S&P500 recuaram 0,13% e 0,26%, respectivamente. O Nasdaq subiu 0,39%, ampliando o ganho para 12,49% desde o encerramento em 10/7. O Ibovespa cedeu 0,14%, aos 54.471,54 pontos. Parte dos investidores migrou para o mercado de câmbio e o dólar à vista subiu 0,37%, a R$ 1,882 no balcão. Os juros futuros avançaram à tarde em meio à cautela com a situação fiscal após o resultado do Governo Central em junho, mas terminaram estáveis. A taxa de janeiro de 2011 ficou em 9,79%.