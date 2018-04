Bolsas relevam más notícias e sobem

Os investidores ignoraram a elevação da taxa de desemprego nos EUA para a máxima em 14 anos em outubro assim como a queda de 240 mil vagas no mercado de trabalho e compraram ações para aproveitar as pechinchas e repor parte de suas posições excessivamente vendidas. A primeira entrevista do presidente eleito dos EUA, Barack Obama, não tirou os índices acionários em Nova York do terreno positivo. Obama disse que sua equipe vai preparar medidas contra a crise econômica e que será necessário um plano de socorro à classe média. Como há expectativas de novos cortes de juros em todo o mundo, as principais bolsas fecharam em alta na Ásia, Europa, EUA e no Brasil. O Ibovespa subiu 0,83%, aos 36.665,11 pontos. O dólar caiu 2,04%, a R$ 2,156 no balcão, após o Banco Central vender US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial. O juro janeiro de 2010 recuou a 15,21%. FRASE Emílio Garófalo Consultor da EBS Capital ao AE Broadcast Ao Vivo ''Estou surpreso com velocidade de reação do BC e Fazenda. A partir de agora, o problema é de calibragem de remédios conhecidos''