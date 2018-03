Bolsas se recuperam no mundo inteiro; Ibovespa fecha em alta As bolsas se recuperaram no mundo inteiro hoje. A Bovespa não contrariou esta onda e fechou em alta de 1,90%, com bom volume financeiro de R$ 710 milhões. Motivaram o bom humor dos investidores as informações de que o Conselho de Segurança da ONU não votará esta semana uma nova resolução sobre o Iraque. Além disso, houve rumores de que estaria em curso uma negociação secreta entre a inteligência americana (CIA) e tropas iraquianas para que estas se rendessem assim que a guerra tivesse início. O mercado obteve hoje o sinal que precisava para consolidar suas apostas para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para a semana que vem, na qual será definida a nova taxa Selic. As primeiras prévias da inflação em março apontaram recuo e por isso respaldam uma aposta em manutenção da taxa de juros. Até a semana passada, o mercado mantinha prêmios condizentes com a elevação do juro em até um ponto percentual. A firme recuperação das Bolsas na Europa e em Nova York também foi seguida pelo dólar à vista, que fechou no mesmo patamar de 20 de janeiro, a R$ 3,408, em baixa de 1,79%. O resultado elevou a queda acumulada pela moeda frente o real neste mês para 4,54% e, no ano, para -3,73%.