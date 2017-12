Bolsas sobem com a esperança do fim da guerra As bolsas tiveram uma segunda-feira de alta em São Paulo e Nova York, apostando na iminência do fim da guerra no Iraque. O índice Dow Jones fechou em alta modesta de 0,28% e a Nasdaq subiu 0,43%. O Ibovespa chegou a atingir a máxima de +3,07%, mas reduziu os ganhos em compasso com Wall Street, para fechar em alta de 0,58%. O volume financeiro somou R$ 829 milhões. Só em abril, o índice teórico paulista acumula ganho de 7,65%. O risco Brasil seguiu em queda consistente, situando-se em 899 pontos-base às 17h.