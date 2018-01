Bolsas sobem em dia de oscilação O mercado financeiro confirmou hoje seu comportamento das últimas semanas: o momento das fortes oscilações ainda não passou. Na prática, isso significa risco, porque há muita dificuldade em se definir uma tendência para o mercado, ou mesmo para avaliar se o ajuste já terminou ou não. Os números das bolsas de valores são os melhores para mostrar as fortes oscilações. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, fechou em alta de 4,26%, num dia que oscilou de um valor negativo de 0,23% até um positivo de 4,49%. Ontem, a queda foi de 2,18%. A oscilação da Nasdaq - bolsa eletrônica norte-americana que reúne empresas de tecnologia e informática - foi ainda maior. Ela fechou com alta de 3,35%, tendo oscilado de 3,85% negativos a 3,52% positivos. É um intervalo de mais de 7 pontos percentuais em um dia. Ontem a Nasdaq fechou com queda de 5,94%, para hoje subir com força. O índice Dow Jones, principal da Bolsa de Nova Iorque, oscilou menos, mas também foi de 0,55% negativo a 1,08% positivo. No fechamento, a alta era de 1,08%. Estes números confirmam que o mercado acionário anda sem rumo definido, e de altíssimo risco. Entrar agora comprando ações é para investidores profissionais, que têm como avaliar potenciais de empresas, e podem assumir perdas de curto e médio prazos sem precisar vender investimentos. Juro altos e valorização exagerada estão na base da crise Os motivos da crise não são novidade. O principal é a expectativa de que as empresas norte-americanas devem reduzir seus retornos nos próximos meses, em função da alta dos juros nos Estados Unidos. O banco central norte-americano já aumentou a taxa básica em 1,75 ponto percentual desde junho do ano passado, para reduzir o nível de atividade da economia, que está causando pressão de aumento de preços. A expectativa agora é que novas altas de juros sejam realizadas. A questão é saber qual será o efeito sobre as empresas. Todos sabem que o efeito é de redução do retorno, mas ninguém sabe ponderar de quanto será esta redução. Não é só isso. As ações haviam subido muito de preço nos últimos meses, até março, em movimento que indicava claramente uma bolha de valorização sem justificativa real. Agora, a queda das últimas semanas vem para ajustar os preços. Mas novamente pode estar havendo reação emocional muito forte. Não há avaliação concreta sobre preço justo. De fato, muitas vezes nem é possível fazer esta avaliação. Por isso, é de se esperar que os preços continuem oscilando muito no mercado acionário.