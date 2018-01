Bolsas sobem em todo o mundo e petróleo cai com tom conciliador de Blix O tom conciliador do relatório do inspetor de armas da ONU, Hans Blix, agradou o mercado financeiro global e todas as bolsas estão em forte alta. O preço do petróleo está em queda, com a percepção de que o relatório de Blix não deve dar argumentos para mudar a visão dos opositores a guerra. Às 14h20 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,67% e o Nasdaq avançava 0,95%. Em Londres, a alta era de 0,43%; em Frankfurt, a bolsa disparava 3,78%; e em Paris, ganho de 1,9%. No Brasil, a alta é modesta: 0,09%. O dólar tem ligeira alta de 0,03%. Em relação ao petróleo, na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, os contratos futuros para abril caíam US$ 0,22 (0,80%), para US$ 32,20 o barril. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros do petróleo cru para março recuavam US$ 0,41 (1,13%), para US$ 35,95 o barril.