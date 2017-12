Bolsas sobem forte na Europa com avanço sobre Bagdá O aparente avanço rápido das tropas anglo-americanas em direção a Bagdá, indicando um possível encurtamento dos prazos de duração da guerra, animaram as bolsas européias, que encerraram esta quarta-feira em fortes altas. Os investidores deixaram para segundo plano um alerta de uma banco alemão sobre os riscos de recessão estarem maiores no Continente. A maior alta foi registrada em Frankfurt: 5,68%. Em Londres, a bolsa subiu 1,86% e em Paris, alta de 4,13%. O mercado acionário de Madri avançou 3,72%, enquanto a bolsa de Milão valorizou 3,19%. Em Lisboa, a alta foi menor: 0,95%. Veja o especial :