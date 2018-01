Bolsas sobem modestamente na abertura As bolsas norte-americanas devem ensaiar recuperação nesta quinta-feira, com os principais índices de Wall Street mostrando pequena alta. Às 12h05 (de Brasília), o índice futuro Nasdaq-100 subia 0,35%, enquanto o S&P 500 registrava ganho de apenas 0,18%. Às 13h23, o Dow Jones subia 0,05% e a Nasdaq apresentava alta de 1,10%. O setor de tecnologia pode ser influenciado positivamente pelos papéis da companhia de tecnologia de informação Electronic Data Systems (EDS), que ontem, após o fechamento do mercado, anunciou balanço favorável. A companhia disse que seu lucro cresceu 15% no quarto trimestre, para US$ 0,70 por ação, US$ 0,02 acima do esperado por Wall Street. No pré-mercado, os papéis da empresa registraram ganho de mais de 6%. Outros papéis de tecnologia, que ontem foram afetados pelas perdas da Cisco, também apresentaram recupação modesta no pré-mercado. As ações da Cisco subiram cerca de 0,20%. O setor de petróleo pode ser beneficiado pelo anúncio do resultado positivo da Royal Dutch/Shell. O lucro do conglomerado avançou 48% em 2000. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.