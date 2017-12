Bolsas sobem na Europa com preços atraentes A busca por ações que haviam ficado baratas com as quedas recentes e o noticiário sobre a guerra no Iraque mais positivo para a coalizão animaram as bolsas da Europa nesta terça-feira. Em Londres, a bolsa fechou em alta de 1,98%, com os papéis do setor de petróleo também subindo (BP Amoco +3,55%, Shell +3,20%). Na bolsa de Paris, alta de 0,63%, com as ações da TotalFinaElf valorizando 2,76%. A bolsa de Frankfurt teve alta de 1,09%, a de Madri encerrou o pregão em alta de 1,41%, enquanto o em Milão o mercado acionário terminou o dia subindo 1%. Na bolsa de Lisboa, alta de 1,15%. Veja o especial :