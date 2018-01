Bolsas sofrem refluxo e caem Hoje a bolsa norte-americana Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia e informática, acabou fechando com queda de 1,63%, depois de ontem ter batido seu recorde com alta de 7,93%. O índice Dow Jones, o mais importante da Bolsa de Nova Iorque, fechou também em queda de 0,04%, quase estável. É bastante comum que após um dia de altas muito fortes os investidores vendam ações, querendo embolsar lucros recentes. Como temos dito, ainda é cedo para pensar numa tendência para o mercado acionário, nos Estados Unidos e no Brasil. Indicadores da economia norte-americana estão começando a mostrar um possível recuo do nível de atividade. Esta notícia é boa porque sinaliza menor pressão inflacionária, e, com isso, poderia permitir que o banco central dos Estados Unidos não eleve ainda mais as taxas de juros do país. Ou, se elevar, que estes aumentos possam ser menos fortes. A notícia acalma o mercado. Depois de cinco pregões de alta, a Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou a queda das norte-americanas, com um recuo de 1,91%. A operação de troca dos papéis da Telesp por recibos de ações da espanhola Telefónica continua sendo o centro das atenções, justificando parte relevante dos negócios, que hoje foi de R$ 863 milhões, mais forte do que o observado nas últimas semanas. Há uma forte movimentação de compra e venda de papéis do setor de telefonia. Juros e dólar recuam As quedas das bolsas não deixaram os investidores mais nervosos, nos demais mercados brasileiros. O dólar, na média dos últimos negócios do dia, fechou em R$ 1,8250, com recuo de 0,33%. Segundo apurou o editor Mário Rocha junto a operadores, houve uma entrada mais forte de dólares hoje, favorecendo esta queda da cotação. A Portugal Telecom poderia já estar trazendo recursos externos para bancar a oferta pública de compra de ações da Telesp Celular. Analistas lembram que pode haver uma pressão de alta do dólar em junho por conta da alta concentração de vencimentos de compromissos brasileiros no exterior no próximo mês. Estas previsões, no entanto, não alteram a expectativa do dólar para o ano, e devem ser localizadas nos momentos de maior pressão de compra. Os analistas mais pessimistas estão trabalhando com uma taxa que até o final do ano possa chegar a R$ 1,90. Na média, o mercado entende que um dólar entre R$ 1,80 e R$ 1,85 está em bom preço. No mercado de juros, também prevaleceu o clima mais tranqüilo. O swap prefixado de um ano fechou pagando juros de 21,29% ao ano, para uma base de 252 dias úteis. Ontem, este título pagava para uma mesma base de comparação 21,6% ao ano. Lentamente, as taxas de juros prefixados estão recuando, o que mostra que o investidor está reduzindo sua percepção de risco.