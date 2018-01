Bolsas sul-coreana e taiuanesa fecham em alta O mercado sul-coreano encerrou o pregão desta terça-feira em alta de 1,26%, em razão da recuperação técnica, depois de o índice Kospi ter perdido 5% nas últimas duas sessões. Em Taiwan, alguns investidores, dentre eles fundos do governo, decidiram ir às compras para que a bolsa fechasse em alta antes do feriado prolongado do Ano Novo Chinês. O mercado taiuanês, que hoje fechou em alta de 0,86%, só reabrirá no dia 6 de fevereiro. Em Tóquio, o Nikkei 225 recuou 0,98% com as vendas de papéis de empresas de alta tecnologia e blue chips do setor de exportação, motivadas pelo desempenho negativo de Wall Street ontem (Dow Jones: -1,74%; Nasdaq: -1,26%). O mercado filipino fechou em queda de 0,30%, também influenciado pela performance de Nova York e pela expectativa de guerra no Iraque. Apesar disso, houve investidores à caça de barganhas durante o pregão. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,05%; Indonésia: -0,57%; Malásia: -0,10%; Tailândia: -0,04% e Cingapura: +0,82%.