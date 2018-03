Bolsas têm dia de forte alta na Europa As principais bolsas da Europa registraram fortes altas nesta sexta-feira, no terceiro dia da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Os investidores continuam apostando numa vitória rápida dos norte-americanos. As bolsas fecharam após o ataque "choque e pavor" contra a capital Bagdá. Em Londres, a alta chegou a 2,53%. No setor de petróleo, as ações da BP Amoco subiram 2,58% e as da Shell avançaram 2,10%. O analista Tom Hougaaard, da City Index, disse que o atual movimento de alta poderá "tropeçar" por causa da falta de sinais de recuperação da economia global. Na bolsa de Paris, o pregão encerrou os negócios com avanço de 3,43%. No setor de petróleo, as ações da TotalFinaElf subiram 2,51%. O mercado de ações da Alemanha valoriezou 4,23%, acumulando alta de 12,98% na semana. A bolsa de Madri subiu 2,55%; Milão +2,94%; e Lisboa +1,30%.