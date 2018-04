Bolsas têm fortes ganhos na semana

Após rápida realização de lucros que deixou as Bolsas voláteis ontem, os índices Dow Jones e S&P500 em Nova York terminaram em alta e ajudaram a amparar o ganho da Bovespa. A exceção em NY foi o Nasdaq, que recuou em meio aos resultados trimestrais mais fracos do que o previsto da Amazon e da Microsoft. O Dow Jones subiu 0,26% e renovou o recorde de fechamento de 2009 registrado na 5ªfeira, aos 9.093,24 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de 3,99%. O S&P 500 ganhou 0,30% e subiu 4,13% desde a 6ª feira anterior. Já o Nasdaq cedeu 0,39%, interrompendo 12 fechamentos seguidos de valorização. Na Bovespa, notícias sobre negociações de preço do minério de ferro e o avanço do petróleo e de alguns metais também justificaram compras de ações. O Ibovespa ganhou 0,38%, aos 54.457,29 pontos e ampliou a elevação na semana para 4,58%. A melhora de humor reduziu o avanço do dólar, após quatro dias em queda. A moeda subiu 0,42%, a R$ 1,897 no balcão, mas na semana apurou perda de 1,61%. Os juros caíram depois da alta pós-Copom, reagindo ao IPCA-15 de julho melhor do que as previsões. A taxa de janeiro de 2011 cedeu a 9,81%.