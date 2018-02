Bolsas têm recordes; juros sobem

Os bons resultados de empresas do setor de tecnologia nos EUA deram suporte às Bolsas e neutralizaram o temor de contágio dos problemas no mercado imobiliário de segunda linha (subprime) sobre outros segmentos. Tanto que o Dow Jones atingiu inéditos 14.000,4 pontos (+0,59%). E a Bovespa bateu o 32º recorde do ano, aos 58.124,6 pontos (+0,99%). Os juros na BM&F subiram, reagindo ao placar dividido do Copom deste mês, que reduziu em 0,50 ponto a Selic, para 11,50% ao ano, confirmando as projeções. Boa parte do mercado prevê, agora, eventual desaceleração do ritmo de queda do juro básico para 0,25 ponto a partir de setembro. O juro de janeiro 2008 avançou a 11,04%, e a taxa de janeiro 2009, para 10,72%. O dólar caiu para R$ 1,8535 (-0,35%) na BM&F e a R$ 1,854 (-0,32%) no balcão. O risco Brasil cedeu a 160 pontos-base.