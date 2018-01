Bolsas voltam a cair Hoje novamente prevaleceram as expectativas internacionais sobre os movimentos no Brasil. Os mercados continuam pessimistas e sujeitos a fortes oscilações. Depois da alta dos juros nos Estados Unidos, na última terça-feira, os analistas começam a discutir que deve haver um novo aumento das taxas em junho, talvez de 0,5 ponto percentual novamente. Isso elevaria a taxa de juro básico do País para 7% ao ano. O banco central norte-americano, Federal Reserve, tem subido as taxas de juros para controlar as pressões inflacionárias no País. E os juros mais altos lá atraem o capital internacional. Pior para países como o Brasil, que dependem deste capital para fechar suas contas. A economia brasileira também pode sofrer outros impactos. Se houver redução do nível de compras dos Estados Unidos, algumas exportações serão prejudicadas. Por enquanto, dizem os analistas, este impacto será pequeno. Agora, tudo vai depender do comportamento da economia norte-americana nos próximos meses. Copom deve manter juro básico brasileiro em 18,5% Internamente, o centro das atenções já é a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). Na terça e quarta-feira, o Comitê vai definir a nova taxa básica de juro, a Selic. A expectativa do mercado é que a taxa fique em 18,5% ao ano. O quadro mais controlado de inflação vai ficar em segundo plano na análise do Copom. O peso maior será da instabilidade do mercado internacional. Do lado da inflação, existe o receio de que a instabilidade internacional torne o dólar mais caro, o que pressionaria uma alta dos preços internos. Este movimento viria diretamente dos produtos importados, e também do aumento dos preços de exportação. A alta do petróleo, que continua com preços elevados no mercado internacional, é outra preocupação para a inflação. Bolsa fecha com baixa de 1,64% A Bolsa de Valores de São Paulo fechou esta quinta-feira com queda de 1,64%, acompanhando a queda da Nasdaq - bolsa eletrônica dos Estados Unidos, que reúne as empresas de tecnologia e informática -, que recuou 2,91% no pregão de hoje. O índice Dow Jones, que reúne ações das principais empresas da bolsa de Nova Iorque, fechou com ligeira alta de 0,06%, nada suficiente para animar os investidores. O dólar subiu um pouco mais, 0,22%, na média dos últimos negócios, fechando em R$ 1,835 na ponta de venda. A média oficial do dia, segundo o Banco Central, foi de R$ 1,832, com alta de 0,15%. O dólar está sofrendo pressão de alta pela instabilidade internacional. Se houvesse um movimento mais forte de saída de capital do Brasil, para investimentos nos Estados Unidos, a moeda norte-americana subiria. Para evitar este risco, quem vai precisar de dólar para pagar dívidas ou quer se proteger, acaba comprando com mais força agora, o que pressiona das cotações de câmbio. Os juros continuam pressionados. Os swaps prefixados de um ano - um título de renda fixa que é bom parâmetro para as expectativas de juros no médio prazo - fecharam em média de 21,51% ao ano, segundo uma base de 252 dias úteis. Ontem, títulos com a mesma base de negociação, fecharam pagando juros de 21,41%. O mercado ainda está receoso de reduzir os juros diante das incertezas internacionais. Esta é a regra básica dos investidores. Quando o risco aumenta, o juro exigido sobe.