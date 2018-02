Bom acordo na OMC é possível, diz presidente do Banco Mundial Um acordo para ampliar o comércio mundial que beneficie "todas as economias" pode ser alcançado se os países estiverem preparados para negociar seriamente os textos preliminares lançados nesta semana pela Organização Mundial de Comércio (OMC), disse o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, na sexta-feira. "Um grande impulso final será necessário para preencher as lacunas, mas há agora um acordo na mesa para ser costurado", afirmou Zoellick, que atuou nas negociações da Rodada de Doha até recentemente, quando ocupava o cargo de secretário de Comércio dos EUA, em um comunicado. Negociadores em Genebra iniciaram na terça-feira uma nova tentativa de desatar o nó da Rodada de Doha, após quase seis anos desde seu lançamento, no Catar. Mediadores da OMC divulgaram textos em que fazem propostas para os setores agrícolas e de bens industriais. O plano de Crawford Falconer, mediador das negociações agrícolas na Organização Mundial do Comércio (OMC), propõe a redução dos subsídios totais aos produtores dos EUA para algo entre 13 bilhões e 16,4 bilhões de dólares anuais. Uma autoridade do governo Bush considerou a proposta "inaceitável". O chanceler brasileiro Celso Amorim, por sua vez, apontou "defeitos" nos textos, dizendo que as propostas exigem muitas concessões dos países desenvolvimentos em bens industriais. Diplomatas disseram na terça-feira que as reações dos países às propostas da OMC determinarão se a Rodada de Doha poderá ser concluída em 2007. O chairman da OMC, Pascal Lamy, tem alertado que, sem um acordo, as conversas podem ser congeladas por muitos anos. (Por Doug Palmer)