Bom para o País e ruim para o futebol

Há décadas o futebol brasileiro enfrenta um círculo vicioso que parece sem fim. Jogadores são revelados, os passes se valorizam, e os clubes brasileiros - quase sempre com as finanças no vermelho - vendem as suas estrelas para fazer caixa e pagar as dívidas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa rotina se tornou bastante cruel para um país aficionado por futebol. As partidas nacionais perdem qualidade e resta aos torcedores acompanhar os jogadores pela televisão, embora alguns dos atletas sejam negociados com equipes que disputam campeonatos sem nenhuma visibilidade.

Mas na economia - bem longe do futebol - o êxodo de jogadores brasileiros pode ser comemorado. A venda de atletas significa uma ajuda - ainda que bastante modesta - para o setor externo, o que é fundamental num momento em que o déficit em transações correntes está elevado e a equipe econômica luta para reduzi-lo.

No primeiro trimestre, a receita registrada na conta capital do Banco Central com a venda de atletas somou US$ 79 milhões, e as despesas - ou seja, o total pago pelos clubes brasileiros nos passes dos jogadores - foram de US$ 13 milhões. Entre saídas e chegadas, os atletas colaboraram com um saldo de US$ 66 milhões entre janeiro e março.

No resultado agregado do setor externo, quando se computam outros indicadores, como a conta financeira, além da conta capital, o Brasil registrou um déficit nas transações correntes de US$ 5,7 bilhões em março. Em 12 meses, o saldo está negativo em US$ 101,6 bilhões, o equivalente a 4,54% do PIB (Produto Interno Bruto). Para analistas, um déficit acima de 4% do PIB indica uma alta necessidade de financiamento externo.

A expectativa do mercado financeiro é que os esforços do governo tenham resultado e o déficit diminua neste ano por dois grandes fatores: a desvalorização do real pode reduzir o ímpeto dos gastos dos brasileiros no exterior, e a recessão prevista para 2015 tende a reduzir a importação.