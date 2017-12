Bombardier confirma venda de unidade à Spar Aerospace A fabricante canadense de aeronaves Bombardier Inc. confirmou que está vendendo sua unidade Military Aviation Services (MAS) à Spar Aerospace Ltd., subsidiária da L-3 Communications Corp., por um valor total de US$ 90 milhões. Em comunicado, a Bombardier afirmou que a unidade fazia parte das operações de serviços de defesa da companhia e que foi colocada à venda, como parte do programa de recapitalização da Bombardier, anunciado em 3 de abril. A transação está sujeita à aprovação de órgãos reguladores e de outras autorizações por parte de agências do governo no Canadá e EUA. A divisão MAS, que emprega cerca de 950 pessoas, fornece manutenção, reparos, supervisão, e serviços técnicos para aviões militares. A L-3 Communications fabrica produtos de comunicações seguras. Cerca de 70% dos negócios da L-3 decorre de atividades militares, afirma o chairman e CEO da L-3, Frank Lanza, e tudo vendido para o exterior é rigorosamente controlado pelo Departamento de Estado dos EUA. O mercado norte-americano é o principal foco da companhia, porém cerca de 15% da receita da companhia vem de fora dos EUA, afirma Lanza. As informações são da Dow Jones.