Bombardier demitirá 3 mil A Bombardier, fabricante canadense de aviões e trens, anunciou que vai demitir 3000 empregados de sua divisão aeroespacial ao longo dos próximos doze meses. Os cortes irão afetar as unidades de fabricação de aeronaves localizadas em Montreal e Toronto, no Canadá, e em Belfast, na Irlanda do Norte. As demissões representam cerca de 4% do total de 75.000 fucionários da empresa e 10% de sua divisão aeroespacial. Segundo a empresa, 1800 demissões ocorrerão no Canadá. Na terça-feira, a empresa anunciou a redução de sua previsão de lucro para o ano fiscal 2002-2003. A Bombardier, que disputa com a brasileira Embraer a liderança do segmento de aviões regionais, também admitiu que poderá sofrer grandes perdas em seus programas aeroespaciais. "Diante das difíceis condições de mercado, nós temos a responsabilidade de tomar ações agressivas para melhorar continuamente nossa capacidade competitiva e alinhar a nossa taxa de produção com a demanda do mercado", disse Pierre Beadouin, diretor-executivo da Bombardier Aerospace. Segundo ele, ápós esse processo de consolidação, a empresa irá "emergir mais forte como a principal fabricante das melhores aeronaves do mundo". A indústria aeronáutica vem sofrendo uma forte queda de demanda nos últimos anos. Essa crise foi acentuada pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos e vem sendo sustentada pela desaceleração da economia mundial. Segundo analistas, o possível conflito militar no Iraque e o seu impacto negativo na aviação comercial nos próximos meses poderão retardar uma eventual recuperação do setor neste ano.