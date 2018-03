Bombril desmente saída de Carlos Moreno A Bombril, através de sua assessoria de imprensa, desmentiu hoje a informação de que o ator Carlos Moreno esteja deixando de ser o garoto-propaganda dos produtos da empresa. A informação havia sido dada em Cannes ? onde se realiza o 51º Festival Internacional de Publicidade - pelo consultor de agências de propaganda Adonis Alonso. Segundo a assessoria, Carlos Moreno mantém contrato normal com a Bombril e com a agência W/Brasil. A Bombril está planejando uma estratégia de marketing e novos investimentos para o segundo semestre, e nesse planejamento não há nada que se refira a uma eventual saída do garoto-propaganda.