Bombril perde garoto-propaganda Carlos Moreno Num dia de muito sol, uma notícia esquenta os bastidores da delegação brasileira no 51º Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Trata-se do fim do casamento do garoto-propaganda Carlos Moreno com a Bombril, que já dura 22 anos. Oficialmente a agência de publicidade W/Brasil, de Washington Olivetto, não confirma, mas diz que o contrato do ator é direto com a Bombril, fabricante das famosas lãs de aço, que enfrenta hoje a concorrência de Assolan, embora ainda exiba participação de mercado de 80%. O consultor de agências de propaganda Adonis Alonso, no momento assessorando a Fisher America, garante que Moreno está de saída da Bombril porque "não recebe nada há três meses". O ator que está morando no exterior, segundo Alonso, tem reclamado dessa situação. Foram as campanhas de Bombril que levaram Carlos Moreno a figurar no livro dos recordes como o garoto propaganda mais antigo do mundo, há 22 anos vendendo o mesmo produto. Há quem aposte que Nizan Guanaes, que tem a conta de Assolan, está de olho em Moreno. Pura intriga. Tudo porque foi Guanaes quem levou o cantor e compositor Zeca Pagodinho, garoto-propaganda do lançamento de Nova Schin, para a Brahma, numa das maiores polêmicas do mercado este ano. Lista de concorrentes A lista dos finalistas que concorrem aos leões de Mídia, que premia os melhores casos de sucesso na veiculação de informações de produtos e serviços foi divulgada esta manhã no Palais des Festival de Cannes. O Brasil conseguiu emplacar 9 candidatos dos 48 que trouxe, e ficou em quarto lugar entre os países concorrentes aos leões. Entre os concorrentes brasileiros estão: intervenção Hopi-Hare, criada pela agência Lew, Lara; agência de publicidade Giovanni, FCB, de São Paulo, para a divulgação do filme Procurando Nemo, da Disney. Saiu também pela manhã a relação dos finalistas de Marketing Direto. O Brasil conseguiu emplacar três trabalhos nesta categoria. Entre eles, o esforço da Tequila/BR para a vodca Absolut. A agência Salem emplacou dois trabalhos, entre eles o do portal Comunique-se, de profissionais de comunicação, convidando para a premiação dos melhores profissionais de imprensa.