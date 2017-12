Bombril vai recomprar ações A Bombril, controlada pela italiana Círio, confirma que planeja fechar o capital da companhia e que o primeiro passo nesse sentido será a recompra da participação de 19% que a Previ - fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil - detém na empresa. Em nota divulgada, a Bombril informou que a operação será formalizada nos próximos dias. O mercado financeiro já dá como certo que a oferta pública seja anunciada, no máximo em duas semanas, pelo preço de R$ 19,50 por lote de mil ações. Valor que, segundo fontes no mercado, seria igual ao acordo fechado com a Previ.