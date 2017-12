Bons descontos para roupas de inverno Para atrair consumidores, as lojas de São Paulo já estão liquidando suas roupas de inverno. Os descontos vão de 20% a 50% e é possível encontrar uma malha de lã por apenas R$ 9,90. Isto, vale lembrar, em meio ao inverno mais rigoroso dos últimos anos. O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, explica que o comércio viveu dois momentos no último mês e meio. Acompanhando as previsões de frio intenso, os lojistas capricharam nos estoques, com a expectativa de bom movimento. Até o início de julho, houve uma apreensão muito grande porque as temperaturas não baixavam e as vendas não subiam. A estratégia foi baixar preços e evitar o encalhe de mercadorias. "Agora, a apreensão é pelo excesso de vendas", diz. Nos primeiros quinze dias de julho, as vendas a prazo cresceram 21,8% e as vendas à vistas subiram 12,8%. Os estoques estão saindo, mas os lojistas ganhando menos. Os dados da ACSP mostram que do início do inverno até o início desta semana, os preços do vestuário caíram 25%.