Bons restaurantes e promoções no Dia dos Namorados Os restaurantes do Tatuapé prometem promoções para o Dia dos Namorados. As casas preparam várias promoções, incluindo um concurso que vai oferecer como prêmio um fim de semana em um hotel. Na zona leste, ainda há diversas dicas de presentes e atividades em shoppings para lembrar a data. Moradora do Tatuapé, a professora de inglês Camila Barbieri, de 23 anos, está torcendo para que faça bastante frio no dia 12. Ela planeja saborear a fondue de chocolate com licor de café da Casa do Padeiro ao lado do namorado. Além da fondue, a Casa do Padeiro (Rua Itapura, 761, telefone 294-2429) oferece no bufê de terça-feira, a partir das 19 horas, um festival de sopas, a R$ 23,80 por pessoa. Entre as sugestões está a afrodisíaca sopa tailandesa, com frango, camarão, gengibre, erva-cidreira, leite-de-coco, caldo de frango e dedo-de-moça. Para encerrar a noite com estilo, às 22 horas, a Casa do Padeiro sorteia uma diária no Motel Caribe. A fondue de queijo também é o destaque da noite dos namorados no Bar Democrata (Rua Itapura, 1.056, telefone 6942-7078). A iguaria sai a R$ 18,50 por casal. A partir das 20 horas, a casa apresenta show de jazz, MPB e música erudita, com os alunos da escola de música Ad Libitum. Não será cobrado couvert. O romantismo da música italiana vai embalar os namorados na cantina Vitto di Roma (Rua Professor Pedreira de Freitas, 237, telefone 6674-2684). O ambiente fica completo com a decoração à luz de velas aromáticas. O cardápio típico destaca variedade de massas, que podem ser acompanhadas por vinhos importados, a partir de R$ 11,00. A pizzaria Paulista 10 (Rua Euclides Pacheco, 880, telefones 218-1010 e 6942-8910) também oferece opções especiais. Os casais que consumirem a pizza Juninho (com mussarela, presunto picado, Catupiry e azeitonas) vão ganhar uma minipizza doce em formato de coração. A sugestão sai por R$ 25,00. Outras dicas são as de camarão, por R$ 40,00, e vegetariana, por R$ 24,00. A pizza à parmegiana está cotada a R$ 26,00. O restaurante America, no Shopping Anália Franco (Avenida Regente Feijó, 1.739, telefone 6643-4366) criou um cardápio especial. Quem for comemorar a data no local concorre a um fim de semana no Casa Grande Hotel no Guarujá. Para participar da promoção, basta preencher um cupom e responder à pergunta: "Por que escolhi o America no Dia dos Namorados?" O menu para dois de terça-feira, composto de entrada, duas opções de pratos quentes e uma sobremesa, custa de R$ 42,50 a R$ 61,00 (acompanhado de uma garrafa de vinho). Para os supersticiosos, um realejo vai tirar a sorte dos casais na entrada da Que Pankeka, Pizza e Cia (Rua Cantagalo, 631, telefones 3492- 1122 e 6191-4041). O cardápio destaca, para aquecer a noite, a caneca de vinho quente, a R$ 5,20, e o chocolate com marshmallow, conhaque, rum e licor, por R$ 4,50. Como acompanhamento, o cliente pode escolher entre 52 opções de panquecas, doces ou salgadas. Destaque para as de mussarela com tomates secos e mineira, com frango, bacon, cogumelo e provolone. O preço médio é de R$ 12,00. Casa do Padeiro - Rua Itapura, 761, telefone 294-2429 Bar Democrata - Rua Itapura, 1.056, telefone 6942-7078 Cantina Vitto di Roma - Rua Professor Pedreira de Freitas, 237, telefone 6674-2684 Pizzaria Paulista 10 - Rua Euclides Pacheco, 880, telefones 218-1010 e 6942-8910 America Shopping Anália Franco - Avenida Regente Feijó, 1.739, telefone 6643-4366 Que Pankeka, Pizza e Cia - Rua Cantagalo, 631, telefones 3492- 1122 e 6191-4041