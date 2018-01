Bônus para consumidores estão sendo analisados O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, disse há pouco que os estudos sobre pagamento de bônus aos consumidores que cumpriram a meta de redução de seus gastos com energia só devem estar concluídos dentro de mais uma semana. Segundo ele, houve atraso nessas análises diante da necessidade das concessionárias reverem as informações sobre o assunto, pois havia dados incompletos. O diretor-executivo da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), Luiz Carlos Guimarães, esclareceu que, como o cálculo de bônus e sobretaxas é separado da conta comum que é enviada ao consumidor, está havendo uma dificuldade para saber o valor desses direitos e obrigações. O diretor-geral da Aneel esclareceu que a legislação sobre o setor elétrico permite que o consumidor que dependa de aparelho médico movido a energia elétrica receba tratamento diferenciado em relação aos demais consumidores. Portanto, segundo ele, as famílias que dependem de equipamentos médicos não podem ter a luz cortada. Ele disse não ter conhecimento, até o momento, de que as concessionárias teriam discriminado consumidores ao realizarem os cortes.