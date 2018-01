Bônus para consumo entre 100 e 200 KWh na pauta O ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse há pouco que a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) deve decidir, segunda-feira, em reunião no Palácio das Princesas, em Recife, a questão do pagamento de bônus também aos consumidores da faixa entre 100 e 200 quilowatts/hora mensais (KWh/mês). Entretanto, segundo Jorge ainda não foi fechado o montante que o governo vai desembolsar para premiar os consumidores que cortarem gastos, consumindo menos de 100 KWh/mês de energia. Ele informou, também, que a GCE decidiu que, se os reservatórios de água das usinas hidrelétricas ficarem um ponto porcentual abaixo da chamada curva-guia, será adotado o Plano B de racionamento, mais rigoroso que o plano em execução. O Plano B só será colocado em prática no caso de a quantidade de água dos reservatórios chegar a níveis inferiores aos esperados pelo governo. Segundo o ministro, atualmente os reservatórios das Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão 2,8 pontos acima da curva-guia e os do Nordeste, 0,8 ponto. José Jorge fez essas declarações ao chegar à sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde está participando da entrega do Prêmio Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) a fabricantes de produtos eletroeletrônicos.