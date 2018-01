Bônus será pago com dinheiro do Tesouro Nacional O governo federal vai utilizar recursos do Tesouro Nacional para pagar os bônus aos consumidores que reduziram os gastos de energia elétrica. Segundo o ministro de Minas e Energia, José Jorge, o total arrecadado com multas cobradas dos que superaram as metas não é suficiente para quitar estas contas. Por isso, será necessário recorrer ao dinheiro da União. José Jorge afirmou que o prêmio será apenas para consumidores com gasto mensal inferior a 100 kilowatts/hora (kW/h). Os que estão na faixa de consumo entre 101 kW/h mês a 200 kW/h mês, que reduziram os gastos, não terão direito ao bônus. Na avaliação de José Jorge, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) não deve mudar o critério de premiar quem teve uma economia de energia inferior a 100 kW/h por mês. Mas ainda não existe uma avaliação do montante a ser desembolsado pelo Tesouro Nacional neste período de duração do racionamento nas Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Racionamento no Nordeste A GCE decidiu fazer uma reunião no Recife, no dia 14 ou 21 de agosto, para tratar exclusivamente da avaliação da meta de redução de consumo no Nordeste. Para José Jorge, mesmo não havendo risco potencial de apagão naquela região, a Câmara pretende apresentar aos secretários estaduais de energia proposta de se manter o plano de racionamento. O ministro da Casa Civil, Pedro Parente, que preside a GCE, fez um relato, ontem, dos resultados do racionamento. Os números foram repassados aos integrantes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Segundo Parente, os Estados que estão sob racionamento compulsório de 20% superaram esta meta. Os consumidores com gastos acima de 500 kW/h por mês estão tendo dificuldades para reduzirem o consumo. O mesmo ocorre na iluminação pública e no setor de saneamento.