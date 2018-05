Borges explica reajuste de pedágios em rodovias federais

Segundo ele, as duas primeiras concessões que passarão pelo processo serão a da Nova Dutra e da Ponte Rio-Niterói. "Nessas duas, já sabemos que o pedágio vai permanecer quase no mesmo valor. As concessionárias terão seus aumentos e o governo irá abrir mão de receitas para não impactar o pedágio", disse o ministro a jornalistas nesta quarta-feira, 31.

De acordo com ele, a ideia é deixar de cobrar ou reduzir a cobrança das taxas de fiscalização da ANTT. Isso seria possível devido à entrada de novas concessões no portfólio da agência, o que reequilibraria a arrecadação. E, como se tratam de recursos próprios da ANTT, a medida não teria custos para o Tesouro Nacional.

Borges ponderou, no entanto, que a compensação talvez não tenha a mesma eficácia para todos os pedágios federais. Segundo o ministro, algumas concessões passarão pela revisão periódica de cinco anos no decorrer do segundo semestre, o que pode resultar em reajustes maiores ou menores do que o IPCA anual.

O ministro garantiu que os investimentos programados nas rodovias concedidas serão realizados.