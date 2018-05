Borges: retorno de ferrovias será entre 7,5% e 8,5% O ministro dos Transportes, Cesar Borges, informou que as condições de financiamento para as concessões de ferrovias "basicamente serão as mesmas condições das rodovias". Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na tarde desta segunda-feira, 29, e depois falou com jornalistas.