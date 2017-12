Bornhausen pede explicação sobre plataforma da Petrobras O presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen, vai cobrar do governo explicações sobre a construção de uma plataforma de exploração de petróleo da Petrobras. Em discurso que fará à tarde, Bornhausen vai lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva censurou durante sua campanha a então diretoria da Petrobras e o presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo fato de fazer uma licitação para contratar empresas fora do Brasil, com o objetivo de construir a plataforma. Na época, Lula acusou que havia sido feito um contrato de US$ 500 milhões com uma empresa de Cingapura e que no seu governo ele ia impedir que isso ocorresse para que houvesse uma participação maior da indústria nacional. "Ocorre que as mudanças foram feitas no governo Lula e o resultado final foi que a Petrobrás passou a subsidiar empresas que ganharam a licitação. E o preço chegou a US$ 923 milhões, ou seja, US$ 423 milhões a mais do que aquela encomendada em Cingapura", disse o senador. Ele ressaltou também que Lula prometeu, com a construção dessas plataformas, a geração de 25 mil empregos. Mas na realidade geraram apenas 2.500, segundo anúncio da própria Petrobras. "Aliás, um anúncio perdulário e dispensável feito no final do ano", observou. "Isso tem de ser objeto de investigação para ver a responsabilidade, porque a Petrobras tem 420 mil acionistas minoritários e tem papéis na Bolsa de Nova York", disse. "Na realidade a Petrobras não pode subsidiar empresas que ganham, licitação. Ela tem de procurar lucro, porque tem acionistas que têm o direito de serem esclarecidos sobre a situação. Nós queremos transparência". disse. Bornhausen vai denunciar também um contrato de refinanciamento entre BNDES e AES (empresa norte-americana) em que foram perdoados US$ 123 milhões de juros de mora, de uma dívida total de US$ 1,2 bilhão que a empresa tinha com o BNDES. "É inexplicável esse refinanciamento", afirmou.