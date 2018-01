Boston lança extrato de cartão pela Internet A partir de hoje, o BankBoston vai oferecer pelo Internet Banking um serviço para controle das despesas efetuadas no cartão de crédito. No link "Demonstrativo de Despesas de Cartão de Crédito", os clientes do banco terão acesso aos gastos efetuados no período do mês, com gráficos e módulos comparativos. As despesas são organizadas por categorias, por atividade e por estabelecimento de consumo, demonstrando o valor gasto no item e o porcentual que ele representa no total da conta ou categoria. O módulo analítico dará informações sobre o gerenciamento das despesas nos últimos três meses e o sintético nos últimos 12 meses. "Nenhuma informação adicional é solicitada ao cliente para ter o serviço. Basta efetuar compras com o cartão de crédito e ser usuário do Internet Banking", afirma diretor-adjunto de Internet do BankBoston, George Verras. Segundo a diretora-adjunta de Cartões de Crédito do banco Thaís Rohr, o serviço é extensivo a todos os cartões oferecidos pela administradora (inclusive The GM Card e United Airlines) e é gratuito. Atualmente, 30% dos clientes do banco usam Internet Banking, realizando mais de 30% de todas as transações por esse canal. Há três anos, esse percentual era de apenas 8%. Segundo Verras, a meta da instituição é chegar ao final de 2002 com 50% da base de clientes utilizando o Internet Banking, executando 60% das transações.