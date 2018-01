Boston lança loja de investimento Aumentar a área de atuação na região de São José dos Campos. Esse é o objetivo do Boston Invest, um projeto desenvolvido pelo BankBoston. A loja de investimento desta região está em funcionamento desde o dia 27 de abril no Centervale Shopping. A intenção, segundo Érick Iost Luiz, diretor do Boston Invest, é atingir uma classe diferente daquela atendida pelo BankBoston, que exige renda acima de R$ 4 mil para ser correntista. "Na loja, estaremos direcionando nossas atenções a investidores com disponibilidade para aplicar acima de R$ 5 mil, sem comprovação de renda." Entre os produtos oferecidos, estão fundos de investimento, CDB (Certificado de Depósito Bancário), poupança, cartões de crédito, seguro de vida e empréstimos vinculados a investimento