Bovespa abre em alta de 1,86%; e dólar em baixa de 1,83% O índice Ibovespa - as ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - abriu esta sexta-feira em alta, subindo 1,86% nos primeiros 15 minutos, aos 38.267 pontos. Enquanto isso, o dólar operava em baixa de 1,83%, sendo vendido a R$ 2,252. O Ibovespa operava com 699 pontos acima dos 38.267 do fechamento de quinta-feira, que registrou uma alta de 4,96%. Suas ações que mais subiam eram as ordinárias da Telemar, com 5,09%; seguidas pelas preferenciais da Telesp, com 4,58%. Dos 54 tipos de ações principais que compõem o mercado, só os papéis ordinários da Arcelor caíam (0,56%). O giro financeiro do pregão era de R$ 105.181.006,94, com 5.093 negócios.