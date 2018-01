Bovespa abre em alta; dólar tem queda de 0,31% A Bolsa de Valores de São Paulo abriu hoje em alta e, após cinco minutos de operações, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - subia 0,56%, aos 37.513 pontos. No mercado cambial, o dólar abriu hoje cotado a R$ 2,2200 para a venda, com uma queda de 0,31% frente aos R$ 2,2270 do fechamento de quinta-feira, quando subiu 0,17%. Após a realização de lucros de quinta-feira - venda de ações para apurar o ganho obtido nos últimos dias, o que impulsionou a queda da Bolsa -, os operadores esperam para hoje uma recuperação do mercado brasileiro. O giro financeiro parcial do pregão após 15 minutos de operações era de R$ 51 milhões, com 2.937 negócios anotados.