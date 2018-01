Bovespa abre em alta e o dólar cai A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu nesta sexta-feira com forte tendência de alta e, após dez minutos, o Ibovespa (índice que mede a valorização das ações mais negociadas na bolsa) subia 1,65%, para 38.370 pontos, enquanto o dólar caía 1,73%. O Ibovespa operava na abertura com 622 pontos acima dos 37.748 do fechamento da véspera, que registrou uma forte alta de 3,33%. No mercado de câmbio, o dólar abriu a R$ 2,214 para a venda, com uma depreciação de 1,73% frente aos R$ 2,253 do fechamento de quinta-feira, quando caiu 3,05%. Os bons indicadores tanto da economia dos Estados Unidos como da brasileira, que já tinham gerado grande otimismo entre os investidores na véspera, voltaram a se refletir nesta sexta nos primeiros negócios do mercado financeiro nesta sexta-feira. Ações As ações do Ibovespa que mais subiam eram as ordinárias da Eletrobras (4,17%), seguidas pelas preferenciais da NET (3,36%) e das preferenciais do Itaúsa (3,35%). As únicas das 55 ações do Ibovespa que operavam em terreno negativo eram as preferenciais da distribuidora elétrica Transmissão Paulista, que caíam 1,29%. O giro financeiro parcial do pregão era de R$ 98,6 milhões, com 4.728 negócios.