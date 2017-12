Bovespa abre em alta, mas Copom pode limitar ganho A Bovespa abriu nesta segunda-feira em alta e avançava 0,15% às 11h14, a 39.299 pontos. Apesar da abertura positiva, a Bolsa paulista pode realizar uma "pausa técnica" nos ganhos após ter atingido um nível de preços considerado "confortável" pelo analistas. Na última sexta-feira, o Ibovespa cravou o seu 15º recorde de pontuação do ano (39.239 pontos). "O investidor está parando para dar uma refletida. É a famosa parada técnica, enquanto aguarda a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) e monitora os acontecimentos políticos", afirma um especialista em renda variável. Mas na média, dizem os especialistas, a tendência da Bovespa é de alta. O fato de estar num nível de preços considerado razoável, deixa o mercado de ações mais suscetível a notícias pontuais. Alguns analistas dizem que um motivo que estaria contribuindo para deixar o mercado mais cauteloso é de um Copom novamente conservador. As apostas estão concentradas num corte da Selic de 0,75 ponto percentual, para 16,5% ao ano.