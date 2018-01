Bovespa abre em baixa de 0,03% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu novamente nesta quarta-feira em baixa, após cinco dias em queda pelo nervosismo dos mercados mundiais com a possibilidade de novas altas das taxas de juros nos Estados Unidos. Nos primeiros 15 minutos de operações o índice Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas - caía 13 pontos (0,03%), aos 36.097, após retração de 1,06% no pregão anterior. Nos últimos cinco dias o Ibovespa caiu 8,66%, arrastado pela volatilidade internacional. No mercado cambial, o dólar continuou se recuperando e abriu uma alta de 2,74%, a R$ 2,355 para a venda. As ações que mais subiam no Ibovespa eram as preferenciais da Cesp, com uma alta de 3,51%, seguidas das ordinárias da Souza Cruz, com 3,38%. As principais quedas correspondiam às preferenciais da Sadia, que caíam 2,69%, e das ordinárias da Companhia Siderúrgica Nacional, com uma queda de 2,51%. O giro financeiro parcial do pregão era de R$ 64 milhões, com 3.395 negócios registrados.