Bovespa abre em baixa hoje O cenário incerto no mercado norte-americano deve prejudicar novamente o desempenho das bolsas em Nova York. A apreensão com uma desaceleração forçada da economia dos EUA, que pode provocar uma recessão mundial; a divulgação do lucro das empresas abaixo do estimado pelos investidores; e a morosidade quanto à definição do novo presidente dos EUA são os fatores fundamentais para a instabilidade no mercado norte-americano. O mercado acionário no Brasil vem acompanhando o baixo desempenho da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet. No início dessa manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,47%. Outra fonte de instabilidade vem da Argentina, onde a Câmara dos Deputados começa a votar hoje o Orçamento para 2001. O pacote de ajuda externa prometido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país vizinho depende dessa aprovação que, segundo os especialistas, não deve apresentar problemas maiores. Além disso, a reforma do sistema previdenciário também é uma condição do FMI e é nesse caso que o governo deve encontrar dificuldades.