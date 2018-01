Bovespa abre em baixa, mas expectativas são boas O mercado acionário brasileiro começa a semana com todas as atenções voltadas para os EUA, no aguardo de mais uma decisão do Fomc nesta quarta-feira. As expectativas tanto lá quanto aqui são boas, com os investidores e instituições financeiras apostando numa redução vigorosa, de 0,50 ponto porcentual da taxa de juro. É consenso entre investidores e analistas de que o Fed deve baixar o juro para 5,5% dia 31. Mas se o Fomc for conservador e promover um corte menor, o mercado de ações deve despencar. Caso se confirmem as projeções de queda do juro nos EUA de 0,5 ponto, a avaliação unânime entre os especialistas é de que o Copom terá folga para continuar reduzindo a taxa Selic nas reuniões dos dias 13 e 14. Não está descartada a possibilidade de hoje ser mais um dia de alta na Bovespa, que acumula no mês valorização de 17,24%. Pode ocorrer entrada mais forte de investidores nacionais e estrangeiros já antecipando a queda do juro. O mercado também estará acompanhando atentamente a divulgação dos indicadores americanos e a nova rodada de balanços corporativos. Amanhã deve sair o índice de confiança do consumidor de janeiro, na quarta-feira está prevista a divulgação dos dados de vendas de imóveis residenciais referentes a dezembro e na quinta sai outro indicador importante: o NAPM de janeiro. Para sexta, está prevista a divulgação da taxa de desemprego em janeiro. O Ibovespa deve continuar sendo influenciado pelo movimento no mercado de telefonia. O presidente do TRF paulista deve definir hoje se cassa ou não liminar que suspendeu o leilão das licenças do Serviço Móvel Pessoa (SMP). Existe a expectativa de que o presidente do TRF, José Kallás, suspenda a liminar, o que, segundo a Anatel, garantiria a realização do leilão nos dias 5 e 6 de fevereiro. A Bovespa registrou leve baixa, de 0,28%, na abertura dos negócios hoje.