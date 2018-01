Bovespa abrirá às 13h na quarta-feira de cinzas A Bovespa abrirá às 13 horas na quarta-feira de cinzas, dia 25. No pregão eletrônico, o leilão de pré-abertura será das 12h45 às 13h e o call de fechamento, das 17h55 às 18h. O pregão viva-voz terá sessão contínua das 13h às 17h45. O after-market será das 18h30 às 19h30. Veja abaixo os horários da Bolsa: 1) PREGAO ELETRONICO - sessao continua das 13h as 18h: a) das 12h45 as 13h - leilao de pre-abertura; b) das 17h55 as 18h - call de fechamento. 2) PREGAO VIVA VOZ - sessao continua das 13h as 17h45. 3) AFTER-MARKET - das 18h30 as 19h30. 4) EXERCICIO DE OPCOES a) das 13h as 17h - exercicio de opcoes sobre acoes; b) das 13h as 14h - exercicio de opcoes sobre indice. 5) BOVESPA FIX a) das 13h as 17h - negociacao nas rodas FX0B e FX1L; b) a roda FX0L nao tera negociacao nesse dia.