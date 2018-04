Bovespa acompanha bolsas americanas e fecha em queda A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou as preocupações do mercado norte-americano com inflação e aumento de juros e fechou em baixa nesta quarta-feira, com queda acentuada depois da divulgação da ata do Federal Reserve (FED). Depois de uma abertura forte, em que o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - chegou a bater o recorde intraday atingindo 47.572 pontos, o índice encerrou o dia em queda de 0,5%, aos 46.939 pontos. Segundo analistas, o bom desempenho das ações do setor de telecomunicações, no entanto, impediu que a queda do índice fosse mais acentuada. O volume financeiro negociado foi de R$ 4,3 bilhões. Para Daniel Gorayeb, analista de investimentos da corretora Spinelli, o mercado "vinha de uma série de altas e aproveitou a ata do Fed para realizar lucros (venda de ações para apurar o ganho obtido)". Segundo a ata da última reunião do Fed, divulgada nesta tarde, o banco central dos EUA avaliou que, com a maior incerteza sobre o crescimento e a inflação, deveria retirar do comunicado pós-decisão a citação isolada sobre a chance de mais aumento do juro. A ata informou, porém, que "o comitê concordou que novos apertos da política (monetária) podem ser necessários para favorecer uma inflação mais baixa". O Fed avaliou também que indicadores econômicos mais fracos que o esperado e leituras "desconfortavelmente altas" da inflação sugerem mais riscos de um crescimento fraco. Em Nova York, o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,71%, para 12.484 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,74%, para 2.459 pontos. As bolsas operaram em baixa na maior parte do pregão, mas aceleraram a queda depois da divulgação da ata do Federal Reserve.