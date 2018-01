Bovespa acompanha bolsas de NY e fecha semana em queda A fraqueza nas bolsas de valores norte-americanas fizeram a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perder mais de 1% nesta sexta-feira, colocando a queda acumulada na semana acima dos 3%. Nesta sexta-feira, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou com desvalorização de 1,27%, aos 42.730 pontos. O volume financeiro foi o menor da semana, em R$ 2,626 bilhões. As bolsas norte-americanas recuaram por preocupações com a inflação e com o crescimento nos Estados Unidos. O declínio dos preços internacionais de petróleo abateu as ações de energia. O índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em fevereiro, enquanto o núcleo (preços sem volatilidade) avançou 0,2%. Embora estejam relativamente em linha com o esperado, os investidores mantiveram as preocupações e a cautela antes da decisão sobre os juros norte-americanos, na próxima semana. Interferências "O número em si não foi tão negativo, tanto que o mercado quando abriu chegou a esboçar alguma reação, mas veio perdendo força ao longo da tarde em virtude do vencimento de opções (operação do mercado futuro), que é na segunda-feira", afirmou Max Bueno, analista de investimentos da corretora Spinelli. O profissional explicou que antes do vencimento de opções o mercado fica mais dividido entre comprados e vendidos - que apostam contra e a favor da queda das ações. As empresas que têm opções negociadas, como Petrobras e Vale, foram bastante pressionadas e, por terem maior peso no índice, acabaram colaborando para ampliar a queda do Ibovespa, explicou Bueno. Das ações com peso maior no Ibovespa, a Companhia Vale do Rio Doce perdeu 1,23%, para R$ 62,40; enquanto a Petrobras recuou 1,78%, para R$ 40,22. As preferenciais (PN, sem direito a voto) da TIM Participações caíram 1,52%, para R$ 6,47 reais. O presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Araújo, pode ser afastado do cargo por um ano por conta do julgamento realizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em que foram condenados preliminarmente antigos administradores e sócios da Tele Centro Oeste Celular (TCO). A pena ainda não foi aplicada porque cabe recurso da decisão. Embora o Ibovespa tenha acumulado perda na semana, Bueno, da Spinelli, acredita que não haja motivo para pessimismo. "Os fundamentos no Brasil continuam bastante saudáveis e devem permitir um desempenho positivo da bolsa em 2007", avaliou.