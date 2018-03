Bovespa acompanha NY e cai; na semana perda é de 1,72%

A Bovespa acompanhou os índices acionários em Nova York e fechou em queda nesta sexta-feira, 23. Os investidores aqui e lá fora preferiram realizar parte dos lucros acumulados antes da próxima semana, que promete ser volátil em razão da divulgação de importantes indicadores domésticos e externos e da intensa safra de balanços de companhias norte-americanas. O avanço acima do esperado nas vendas de imóveis usados nos EUA e os resultados positivos de empresas nesta sexta foram deixados de lado. "A Bolsa está muito esticada, o momento permite uma correção e isso deve se repetir na próxima semana.

Agora, se os números (da economia doméstica) vierem muito bons aí "a Bolsa deve disparar para cima", disse um operador de uma corretora em São Paulo.

A bolsa paulista cedeu 1,63%, aos 65.058,84. Na mínima do dia atingiu 64.987,84 pontos e na máxima 66.982,08 pontos. Na semana, o Ibovespa apurou perda de 1,72%. Mas no mês e no ano o Ibovespa ainda está positivo (5,76% e 73,26%, respectivamente). O volume financeiro ficou em R$ 6,02 bilhões (preliminar).

Em Nova York, o índice Dow Jones cedeu 1,08%,aos 9.972,18 pontos e o Nasdaq, -0,50%, aos 2.154,47 pontos. O movimento foi amparado no declínio das ações de energia, em linha com o recuo do petróleo. A expectativa com a agenda da próxima semana levou os investidores a deixarem para segundo plano as divulgações relevantes desta sexta-feira, 23. As vendas de imóveis residenciais usados nos Estados Unidos cresceram 9,4%, para a taxa anual de 5,57 milhões, mas isso não foi suficiente para desviar o foco da realização de lucros. As empresas norte-americanas seguem, de modo geral, apresentando balanços trimestrais melhores do que o esperado. Nesta sexta, o destaque foi o setor de tecnologia. A Amazon.com anunciou na quinta-feira, 22, lucro de US$ 199 milhões (US$ 0,45 por ação) e receita de US$ 5,45 bilhões no terceiro trimestre deste ano, ambos maiores do que as previsões. Outro destaque foi a Microsoft, que lucrou US$ 3,57 bilhões e teve receita de US$ 12,92 bilhões no trimestre, ambos também melhores que o esperado.

Na Europa, o sexto trimestre seguido de retração do PIB do Reino Unido não pesou sobre o mercado londrino, com os investidores, agora, atentos para os próximos passos do Banco do Inglaterra (BoE, o banco central inglês), principalmente sobre como o BC inglês responderá ao dado fraco do PIB. A economia britânica contraiu-se 0,4% no período entre julho e setembro deste ano, ante expectativa de leve alta de 0,1% no período. A Bolsa de Londres fechou em alta de 0,68%, enquanto Paris cedeu 0,33% e Frankfurt recuou 0,39%.

Por aqui, pela manhã, a Bolsa tentou se descolar de Nova York amparada na alta das ações da Vale e da Petrobras, que acompanharam o avanço das commodities, mas não se sustentou até o final. A maioria dos metais básicos fechou em alta na London Metal Exchange (LME). Em Nova York, os metais preciosos tiveram desempenho diverso, com o ouro fechando em leve queda e a prata com ganhos.

As ações PNA da Vale encerraram com queda de 1,68%, a R$ 41,00 e as ON,-1,73%, a R$ 46,11. Segundo um profissional, o declínio pode ser atribuído à expectativa do balanço da mineradora na próxima semana, dia 28. "Comprar Vale hoje (sexta-feira, 23) a R$ 42 é arriscado. Se o balanço vier bom ela pode subir ainda mais, mas se não vier pode ser um prejuízo grande em apenas uma semana", avaliou o operador.

Já os papéis da Petrobras acompanharam a queda do petróleo à tarde. A ação PN cedeu 1,35%, a R$ 36,50, e a ON -1,74%, a R$ 42,41. O barril do petróleo para dezembro fechou com queda de 0,85%, a US$ 80,50 em Nova York. A estatal emitiu nesta sexta-feira, 23, duas tranches de bônus não assegurados, sendo US$ 2,5 bilhões com vencimento em 10 anos, ao yield de 5,875%, e US$ 1,5 bilhão em bônus de 30 anos, ao yield de 7,0%, informou uma pessoa próxima à operação para a agência Dow Jones.

Se a queda do petróleo é ruim para a Petrobras, por outro lado é positiva para as companhias aéreas. Gol e TAM foram destaques de alta do Ibovespa. Gol PN fechou com valorização de 0,91%, a R$ 18,78; e TAM PN +6,59%, a R$ 27,50.

As ações da operadora de telefonia Oi reagiram bem aos resultados do terceiro trimestre, apesar da forte queda de 71% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 64,2 milhões. Os papéis PN da Telemar fecharam a R$ 34,85, com ganho de 3,72% os PNA da Telemar Norte Leste (TMAR) +2,18%, a R$ 58,70 e os PN da Brasil Telecom Participações (BRTP4), +0,42%, R$ 19,03.

O diretor de Finanças e Relações com Investidores da Oi, Alex Zornig, atribuiu a queda no lucro do grupo no terceiro trimestre aos efeitos tributários do ágio referente à compra da Brasil Telecom, ao endividamento mais elevado e gastos não recorrentes. Sem os efeitos tributários, o lucro da Oi teria sido R$ 80 milhões superior no terceiro trimestre. Segundo Zornig, esse efeito não deve influenciar nos resultados dos próximos trimestres.

As ações da Redecard encerraram a R$ 28,20 (+3,06%) após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. A empresa apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 332,973 milhões entre julho e setembro, o que representa um crescimento de 18,1% em relação a igual período do ano passado (R$ 281,831 milhões). Os números vieram em linha com a expectativa do mercado, mas a redução no ritmo de expansão em relação aos períodos anteriores pode ter pesado nas ações, segundo um analista.

Os papéis PNA da Suzano Papel e Celulose fecharam a R$ 17,45 (-2,46%) após o resultado do terceiro trimestre. A companhia reverteu o prejuízo de R$ 282 milhões no mesmo período do ano passado e obteve lucro líquido de R$ 213 milhões. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa do mercado, que esperava um lucro líquido de R$ 306 milhões no terceiro trimestre.

As ações da Brasil Ecodiesel, que não compõem o índice e já vinham apresentando forte volume nos últimos pregões, e nesta sexta-feira, 23, foi destaque de negócios na Bolsa, encerraram com ganho de 3,39%, a R$ 1,22. Segundo operadores, os papéis nesta sexta reagiram à decisão do governo de antecipar de 2013 para janeiro de 2010 o início da obrigatoriedade da mistura de 5% de biodiesel ao diesel. Além disso, os rumores de uma possível venda da companhia para o empresário Eike Batista também ajudaram.

Os destaques de baixa desta sexta-feira, 23, foram Gerdau Metalúrgica PN (-4,17); Lojas Renner ON (-4,07%) e Klabin PN (-4%).

Em tempo: Pela manhã, o Banco Central informou que o investimento estrangeiro em ações brasileiras somou US$ 3,987 bilhões em setembro. Desse valor, as ações negociados no País atraíram quase a integralidade dos recursos, sendo responsáveis por US$ 3,981 bilhões. No acumulado dos nove primeiros meses de 2009, o ingresso de dólares para a compra desses ativos soma US$ 17,267 bilhões, sendo US$ 17,064 bilhões em ações negociados no Brasil.